В Авакова вважають, що Україна повинна будувати стратегічну розвідку "з нуля"

Про це за підсумками наради прем'єр-міністра Арсенія Яценюка і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з командирами добровольчих батальйонів, які вийшли з оточення під Іловайськом, повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook.

Як зазначається, у нараді взяли участь командири батальйонів "Миротворець" - Андрій Тетерук, "Дніпро-1" - Юрій Береза і "Донбас" - Семен Семенченко, а також журналіст Юрій Бутусов.

"Багато чого обговорювалося на цій зустрічі, що потрібно для зміцнення оборони України. Всього і не перерахувати. Так все і не розповісти", - написав Геращенко.

Читайте такожГелетей: Операцію зі звільнення Донбасу від бойовиків завершено, ми маємо оборонятися від РосіїЗа його словами, всі командири готові докомплектовувати і доозброювати свої батальйони і знову йти в бій.

"Нам потрібно будувати тактичну розвідку з нуля. Не повинно бути так, щоб безпілотники росіян літали над нашими бійцями вдень і вночі, коригуючи точну наводку артилерії і Градів", - додав радник міністра.