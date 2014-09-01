Процес виходу військовослужбовців із оточення триває - РНБО
17:50, 01 вересня 2014Політика
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Процес виходу військовослужбовців із оточення під Іловайськом Донецької області триває.
Процес виходу з оточення триває
Таку інформацію оприлюднив сьогодні на другому щоденному брифінгу речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони Андрій Лисенко.
За його словами, силам АТО вдалось закріпитись на рубежі Комсомольськ-Роздольне Донецької області, що дає можливість забезпечити прикриття та надати допомогу підрозділам українських силовиків, що наразі виходять із оточення.
Також у зоні АТО набуває подальшого загострення обстановка в Маріупольському районі з причини блокування Новоазовська бойовиками та російськими військовими.
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