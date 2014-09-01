Територіальні поступки тільки збільшують апетит агресорів - президент Німеччини
21:53, 01 вересня 2014Політика
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Історія вчить тому, що "територіальні поступки найчастіше тільки збільшують апетит агресорів".
REUTERS
Про це заявив президент Німеччини Йоахім Гаук під час вшанування річниці початку ІІ світової війни, повідомляє ТСН.
"Захід протистоїть тим, хто порушує міжнародне право, анексує чужу територію і підтримує військовими методами розкол усередині інших держав", - наголосив президент Німеччини.
Читайте такожDie Zeit: Новоросія - це реальна загрозаТакож він нагадав, що Росія відкинула співробітництво із ЄС, НАТО і групою промислових країн після падіння Берлінської стіни.
Гаук закликав Москву повернутися до принципів міжнародного права.
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