Територіальні поступки тільки збільшують апетит агресорів - президент Німеччини

Про це заявив президент Німеччини Йоахім Гаук під час вшанування річниці початку ІІ світової війни, повідомляє ТСН.

"Захід протистоїть тим, хто порушує міжнародне право, анексує чужу територію і підтримує військовими методами розкол усередині інших держав", - наголосив президент Німеччини.

Читайте такожDie Zeit: Новоросія - це реальна загрозаТакож він нагадав, що Росія відкинула співробітництво із ЄС, НАТО і групою промислових країн після падіння Берлінської стіни.

Гаук закликав Москву повернутися до принципів міжнародного права.