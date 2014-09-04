ГПУ розслідує дії керівництва Міноборони та Генштабу у Іловайську

Генеральний прокурор України Віталій Ярема відзначає, що проводиться розслідування щодо дій керівництва Міністерства оборони та Генерального штабу під час операцій біля міста Іловайськ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ярема сказав у коментарі журналістам.

“За дорученням президента України ми проводимо зараз розслідування, в тому числі попризначали військово-тактичні експертизи щодо дій керівництва Міністерства оборони, Генерального штабу під час проведення операцій в районі Іловайська, де загинула велика кількість українських військовослужбовців”, - сказав він.Читайте такожПорошенко обіцяє кадрові висновки у зв'язку з останніми подіями в зоні АТО

Відповідаючи на запитання, чи є вже якісь висновки, Ярема зазначив, що поки їх немає, проводяться експертизи.

“Справа в тому, що це такі тонкі речі, як планування військових операцій, проведення. І як правило, експертизи висновків щодо правильності застосування військових сил проводить Академія Генерального штабу ЗСУ”, - додав генпрокурор.