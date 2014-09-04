Офіцер НАТО: в Україні перебуває кілька тисяч військових РФ

Про це в кулуарах саміту НАТО на умовах анонімності повідомив офіцер Альянсу, повідомляє "Українська правда" з посиланням на Reuters.

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Раніше в НАТО заявляли про "більш ніж 1000" російських військових, що діють на території України, відзначаючи значну ескалацію військового втручання Москви у конфлікт в Україні.

"Ми досі бачимо багатотисячне російське військо на території України, оснащене сотнями танків і бронетехнікою. Жодних змін щодо перебування російських сил в Україні не відбулося", - заявив офіцер НАТО, зазначивши при цьому, що ще 20 тис. російських військових знаходяться біля кордону з Україною.

Сьогодні генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що Росія атакує Україну, продовжуючи дестабілізувати ситуацію в Україні. Мова йде про відкриту військову агресію.