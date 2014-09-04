У Луганській області після обстрілу загинули артилеристи Сумського полку - міськрада

16:45, 04 вересня 2014
Політика
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В Луганській області поблизу Старобільська в результаті обстрілу з території Російської Федерації з реактивної системи залпового вогню «Смерч», загинули бійці із 27-го Сумського реактивного артилерійського полку.

Внаслідок обстрілу загинули бійці Сумського полку / архівне фото meria.sumy.ua

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міської ради з посиланням на заступника командира полку по роботі з особовим складом Дмитра Горба, 3 вересня близько 22.30 під час обстрілу базового табору полку засипало бліндаж та ангар з технікою, де перебували наші бійці.

«Кількість загиблих коливається від 15 до 18 чоловік. Тривають роботи з розчистки бліндажа. Знайдено шість обгорілих останків наших солдат, які потрібно ідентифікувати», – йдеться у повідомленні.

Читайте такожЗа час АТО загинули 837 українських військовослужбовців, 3004 пораненіПрес-служба наголошує, що це повідомлення попереднє – інформація уточнюється.

Також зазначається, що 27-й Сумський реактивний артилерійський полк був доукомплектований бійцями з Полтавської області.

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