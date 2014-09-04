Колона зі 120 одиниць бронетехніки прямує з РФ у бік Краснодона
18:46, 04 вересня 2014Політика
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Колона у складі 120 одиниць бронетехніки прямує з боку РФ в напрямку Краснодона Луганської області.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Близько 1 тис. одиниць військової техніки зафіксовано в районі м. Каменськ-Шахтинського (Ростовська обл. РФ) та біля смт. Ровеньки (Бєлгородська обл. РФ), що межує з Новопсковським районом Луганської області», - зазначив він.
Читайте такожРФ зосередила на українському кордоні батальйонно-тактичні групи та повітрянодесантні війська Крім того, за словами Лисенка, з боку РФ в напрямку міста Краснодон зафіксовано рух колони бронетехніки у кількості не менш як 120 одиниць.
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