Колона зі 120 одиниць бронетехніки прямує з РФ у бік Краснодона

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Близько 1 тис. одиниць військової техніки зафіксовано в районі м. Каменськ-Шахтинського (Ростовська обл. РФ) та біля смт. Ровеньки (Бєлгородська обл. РФ), що межує з Новопсковським районом Луганської області», - зазначив він.

Читайте такожРФ зосередила на українському кордоні батальйонно-тактичні групи та повітрянодесантні війська Крім того, за словами Лисенка, з боку РФ в напрямку міста Краснодон зафіксовано рух колони бронетехніки у кількості не менш як 120 одиниць.