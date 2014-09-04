У Сумській області оголошено триденну жалобу за загиблими артилеристами

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської облдержадміністрації, відповідне розпорядження 4 вересня підписав голова ОДА Володимир Шульга.

«У зв'язку із загибеллю військовослужбовців із Сумської області, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України у ході антитерористичної операції на сході країни, розпорядженням голови облдержадміністрації 5, 6 та 7 вересня 2014 року оголошено днями жалоби. У ці дні в області буде припинено проведення розважальних та святкових заходів, приспущено Державний прапор України на будинках місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій. Телерадіокомпаніям області рекомендовано внести відповідні зміни до програм телебачення та радіомовлення», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожЗа час АТО загинули 837 українських військовослужбовців, 3004 пораненіЯк повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міської ради, у місті 5, 6 та 7 вересня скасовуються практично всі заходи з нагоди Дня міста, основні з яких мали відбутися в суботу та неділю.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня у Луганській області поблизу Старобільська в результаті обстрілу з території Російської Федерації з реактивної системи залпового вогню «Смерч», загинули бійці із 27-го Сумського реактивного артилерійського полку. За інформацією заступника командира полку по роботі з особовим складом Дмитра Горба, кількість загиблих коливається від 15 до 18 чоловік. Наразі інформація про загиблих уточнюється. 27-й Сумський реактивний артилерійський полк був доукомплектований бійцями з Полтавської області.