Расмуссен: всі країни НАТО підтримують Україну і закликають Росію обрати шлях миру



Як передає кореспондент УНІАН, про це Расмуссен заявив у своєму вступному слові, відкриваючи засідання Комісії Україна-НАТО, яке проходить в рамках саміту альянсу.

«Незалежна, суверенна та стабільна Україна, яка віддана демократії та верховенству права, є ключем для євроатлантичної безпеки. Ми єдині в нашій підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, і ми визнаємо право будь-якої держави обрати своє власне майбутнє вільно та без зовнішнього втручання», - заявив він.

Читайте такожГенсек НАТО про «мирний план Путіна»: враховуються дії, а не слова

Расмуссен закликав Росію припинити «незаконну та самопроголошену анексію Криму, яку ми не визнаємо».

«Ми закликаємо Росію відвести війська від України, припинити потік зброї, бойовиків та підтримку сепаратистів. Ми закликаємо Росію відступити від конфронтації та обрати шлях миру», - наголосив генсек НАТО.

Він підкреслив, що український народ продемонстрував свою відданість свободі та демократії.

«Україна була активним та надійним партнером НАТО багато років. Ми високо цінуємо наше партнерство. Наша зустріч надсилає чіткий сигнал, що НАТО стоїть з Україною. Ми підтримуємо українські демократичні реформи і будемо працювати ще тісніше разом, щоб допомогти Україні реформувати оборонний сектор та побудувати сучасну сильну армію. Наше партнерство сильне, і ми віддані зробити його ще сильнішим сьогодні та у майбутньому», - заявив Расмуссен.