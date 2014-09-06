Українська армія посилює позиції поблизу Сєвєродонецька та Лисичанська

Українська армія посилює свої позиції поблизу Сєвєродонецька та Лисичанська Луганської області.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова громадської організації «Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгірьов.

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За його словами, деякі ЗМІ поширюють інформацію про відхід колон української військової техніки з Старобільська нібито в Харків. Але, пояснив Снєгірьов, техніка йде не в напрямку Харкова, а в напрямку Сєвєродонецька та Лисичанська для посилення позицій української армії поблизу цих міст.

«Є інформація щодо можливого контрнаступу бойовиків в напрямку цих міст і концентрації поблизу них великої кількості російської важкої техніки», - сказав Снєгірьов.