У Росії не бачать причин для санкцій: ЄС блукає в політичному «задзеркаллі»

У коментарі МЗС Росії у зв'язку з наміром Євросоюзу розширити антиросійські санкції, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН, говориться: «По суті, оголошення про майбутнє розширення антиросійських санкцій стало першою реакцією ЄС на зустріч контактної групи з врегулювання ситуації в Україні, що відбулася напередодні в Мінську, і досягнуті там домовленості, що дозволяють перевести життя всіх українців в мирне русло».

«Тим самим Євросоюз продемонстрував, що його керівництво, як і раніше, блукає в політичному «задзеркаллі» і фактично посилає сигнал прямої підтримки «партії війни» в Києві, яку не влаштовують підсумки мінської зустрічі», - вважають в російському МЗС.

На думку зовнішньополітичного відомства РФ, «замість того, щоб гарячково шукати, як більш боляче вдарити по економіках своїх країн і Росії, Євросоюзу краще б зайнятися підтримкою економічного відродження Донбасу і відновлення життєдіяльності регіону».

При цьому МЗС РФ наголошує, що у разі ухвалення нового списку санкцій з боку Євросоюзу реакція з російського боку, «безумовно, настане».

Як повідомляв УНІАН, офіційне ухвалення нових санкцій Європейського Союзу щодо Росії буде здійснено шляхом письмової процедури у понеділок, 8 вересня.

Як говориться в листі президента Європейської Ради Хермана Ван Ромпея і президента Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу, 3 вересня, відповідно до доручення Європейської Ради, Єврокомісія і Європейська служба зовнішньої дії представила COREPER (Комітету постійних представників) низку посилених заходів, пов'язаних із доступом до ринку капіталів, обороною, товарами подвійного призначення і чутливими технологіями. Крім того, було презентовано новий список осіб, який включає нове «керівництво» на Донбасі, «уряд Криму», а також росіян, які ухвалюють рішення, і олігархів.

«Вибір і оцінка розглянутих варіантів для другого раунду економічних санкцій проводилися згідно з тими самими критеріями (ефективність, витрати/переваги, баланс між секторами і державами-членами, міжнародна координація, зворотність/розширюваність, правова захищеність/легкість впровадження), які направляли роботу над попереднім пакетом обмежувальних заходів. Узгоджений в липні пакет заходів був сформований з можливістю його збільшення у разі потреби відповідно до можливих градацій дій у чотирьох галузях: ринок капіталу, оборона, товари подвійного призначення і чутливі технології. Запропонований новий пакет обмежувальних заходів був схвалений на рівні COREPER. Він надасть Євросоюзу ефективний інструмент, який дозволить нам відповісти впродовж короткого проміжку часу. Він підвищить ефективність вже введених заходів. Окрім іншого, це також зміцнить принцип, згідно з яким санкції ЄС спрямовані на сприяння зміні курсу дій Росії в Україні», - наголосили президент Європейської Ради і президент Єврокомісії.