Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, з початку доби відбулося 157 бойових зіткнень.

Російська армія окупувала село Степова Новоселівка Куп'янського району Харківської області. Про це повідомляє проєкт DeepState.

"Ворог окупував Степову Новоселівку, а також просунувся поблизу Солодкого та Новоуспенівського", - сказано в повідомленні.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, з початку доби відбулося 157 бойових зіткнень.

Відео дня

Там повідомили, що на Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося три атаки російських загарбників. На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 11 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового, Дворічанського, Красного Першого.

На Куп’янському напрямку противник здійснив вісім атак на позиції наших військ. Бої точилися у районах Новоосинового, Петропавлівки, Піщаного та Глушківки.

На Лиманському напрямку російські війська 12 разів штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Новий Мир, Глущенкове, Новомихайлівка, Дружелюбівка, Греківка, Ставки та Лиман.

"На Слов’янському напрямку українські воїни сьогодні відбили дев’ять спроб наступу на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка, Сіверськ та Федорівка", - повідомили у Генштабі.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 15 разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Плещіївка, Олександро-Шультине, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка. Сили оборони стримали натиск противника та відбили вже 13 атак ворога. Там зазначили:

"На Покровському напрямку загарбники здійснили 47 спроб потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається у районах населених пунктів Сухецьке, Білицьке, Разіне, Родинське, Дорожнє, Червоний Лиман, Покровськ, Мирноград, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія".

Повідоммляється, що на Олександрівському напрямку ворог 12 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Ялта, Орестопіль, Єгорівка, Першотравневе та Рибне.

На Гуляйпільському напрямку ворог шість разів атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Високе, Зелений Гай, Яблукове, Солодке, Білогір’я.

На Оріхівському напрямку росіяни провели 12 атак у районах Малої Токмачки, Степового, Щербаків, Малих Щербаків, Приморського, Степногірська та Плавнів.

Війна в Україні - ситуація на Харківщині

Майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук розповів, що російські загарбники не відмовляються від наміру створити так звану "буферну зону" на території України, і зокрема у Харківській області.

Він відзначив, що якщо говорити про ситуацію довкола Вовчанська, то "ворог намагається проникати в нових локаціях, намагається проривати державний кордон для того, аби з’єднатися з Вовчанськом".

За його словами, російські окупанти здійснюють спроби прориву державного кордону і обходити Вовчанськ з флангів, щоб "у перспективі пробувати робити клешні на Вовчанському напрямку для того, щоб зробити ще більший тиск на населений пункт і вже тоді продовжити рух з півночі на південь Харківщини".

Вас також можуть зацікавити новини: