США скептично ставляться до домовленостей Порошенка з Путіним

Так під час брифінгу в понеділок у Вашингтоні представник Держдепартаменту США Джен Псакі прокоментувала телефонну розмову між Петром Пророшенко і Володимиром Путіним, передає ИТАР-ТАСС.

"Я не хочу перебільшувати значення цього. Думаю, що ми дивимося на це з надією, але і зі скептицизмом. Необхідно реалізувати ще багато кроків", - заявила вона.

Також за словами представника Держдепу, Сполучені Штати вважають, що домовленостей про припинення вогню на південному сході України "в основному дотримуються".

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"Схоже, що перемир'я в основному дотримується, хоча надходили повідомлення про мінометні обстріли і збройну стрілянину в районі Маріуполя та аеропорту Донецька, а також повідомлення про більш інтенсивне застосування сили в районі Луганська", - сказала американський дипломат.

"Думаю, що справа полягає не тільки в тому, що було покладено на папір і що було узгоджено. Вся справа в тому, як це буде виконуватися", - додала Псакі.