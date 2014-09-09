Понад 100 кілометрів українсько-російського кордону перебувають під контролем бойовиків

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«На сьогодні більше 100 кілометрів ділянки українсько-російського кордону знаходиться під контролем терористів та бойовиків, а також підрозділів РФ», - зазначив він.

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«Що стосується інших ділянок кордону, які зараз знаходяться під контролем українських військових, та зосереджені сили і засоби, які ведуть спостереження за рухом російських підрозділів і знаходяться там на випадок можливої агресії з боку РФ, нарощення військ не відбувається, всі знаходяться на займаних позиціях і утримують оборону», - додав Лисенко.