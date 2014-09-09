Бойовики сьогодні обстрілювали Макіївку і Василівку
18:00, 09 вересня 2014Політика
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Бойовики сьогодні обстрілювали Макіївку і Василівку Донецької області.
REUTERS
Про це повідомив прес-секретар інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. «На тимчасово окупованих територіях російські найманці продовжують залякувати населення», - зазначив він.
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«У першій половині дня бойовики обстрілювали Макіївку Донецької області, в Василівці Старобешівського району Донецької області вони обстріляли будинки місцевих жителів і посилюють режим в'їзду-виїзду в зазначене місто», - сказав Андрій Лисенко.
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