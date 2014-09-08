Донецьк вночі бойовики обстріляли з артилерії - очевидці (відео)
08:53, 08 вересня 2014Політика
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Вночі Донецьк піддався артобстрілу.
Ілюстративне зображення: Донецьк після обстрілу / Інстаграм Мустафи Наєма / mefimus
Вночі Донецьк обстрілювали з артилерії. Залпи було чутно у Куйбишевському та Київському районах міста.
Про це повідомили очевидці у соціальних мережах.
"Київський район. Тривалий час вже чути стрілецьку зброю", - пише користувач @gnzh2.
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"Донецьк піддався артобстрілу. Йде евакуація", - повідомляє користувач @myjeffry.
У мережі також з'явилось відео обстрілу у Куйбишевському районі міста.
Донецьк піддався артобстрілу. Йде евакуація
- myjeffry (@myjeffry) September 7, 2014
Відео Типовий Донецьк
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