Донецьк вночі бойовики обстріляли з артилерії - очевидці (відео)

Вночі Донецьк обстрілювали з артилерії. Залпи було чутно у Куйбишевському та Київському районах міста.

Про це повідомили очевидці у соціальних мережах.

"Київський район. Тривалий час вже чути стрілецьку зброю", - пише користувач @gnzh2.

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"Донецьк піддався артобстрілу. Йде евакуація", - повідомляє користувач @myjeffry.

У мережі також з'явилось відео обстрілу у Куйбишевському районі міста.