Яценюк виступає за термінову модернізацію Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявив під час засідання уряду, яке проходить за участю президента та голови Верховної Ради.

Читайте такожКабмін виділив 9,1 млрд гривень на потреби АТО«Військова організація України – це пострадянське Міністерство оборони. Без радикальних змін в системі туди можна ще десятки мільярдів направити і толку не буде. Тож перше питання – модернізація військової організації України», - сказав Яценюк.