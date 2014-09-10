Яценюк і Турчинов розділили посади в своїй партії та взяли до себе низку відомих українців (список)

Прем'єр-міністра України, члена партії “Народний фронт” Арсенія Яценюка обрано головою політичної ради цієї партії.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення одноголосно ухвалили делегати під час першого етапу позачергового з'їзду “Народного фронту”.

У своєму виступі Яценюк зазначив, що не має надмірних очікувань від нинішньої виборчої кампанії.

"У мене немає надмірних очікувань від цієї парламентської кампанії, закон (про вибори) не змінений, правила залишилися тими ж, олігархія далі розставляє своїх людей і списки різних політичних партій, але я впевнений у людях "Народного фронту"... Ми несемо відповідальність за країну і тих людей, які будуть змінювати країну", - сказав він.

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Голову Верховної Ради України Олександра Турчинова обрано керівником центрального штабу політичної партії “Народний фронт”.

До складу політичної ради партії «Народний фронт» увійшли прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, голова Верховної Ради Олександр Турчинов, міністр юстиції Павло Петренко, колишній секретар РНБО Андрій Парубій, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, народні депутати В'ячеслав Кириленко та Лілія Гриневич і радник міністра внутрішніх справ, колишній урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики Тетяна Чорновіл.

Членами військової ради партії обрали комбата «Азова» Андрія Білецького, комбата «Дніпра» Юрія Березу, комбата "Артемівська" Костянтина Матейченко, а також командирів батальйонів "Золоті ворота", "Чернігів", "Миротворець".

Як повідомляє Громадське, серед інших, хто прийшли на з'їзд також – Зорян Шкіряк, Юрій Павленко, Микола Княжицький, Людмила Денисова, Сергій Пашинський, Ксенія Ляпіна.