У трьох районах Донецька поновилися обстріли

20:10, 10 вересня 2014
Суспільство
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Станом на 19.00 в трьох районах Донецька чутні звуки пострілів.

REUTERS

"Станом на 19.00 обстановка в місті стабільно напружена. Близько 17.00 почали надходити повідомлення від жителів про те, що в Кіровському, Петровському та Куйбишевському районах чутні звуки пострілів", - йдеться в повідомленні Донецької міської ради.

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Крім цього, у Донецькій міськраді повідомили, що відновлено електропостачання 200 будинків приватного сектору мікрорайонах Путилівка і 5-та ділянка Київського району, а також 120 будинків приватного сектору мікрорайону Текстильник. Також 968 споживачам відновлено подачу газу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в РНБО констатували дотримання на Донбасі режиму перемир’я. Проте 9 вересня в РНБО повідомили, що за час перемир’я  - з 5 вересня - загинули 5 українських військових, 33 отримали поранення.  За словами керівника групи "Інформаційний опір" Дмитра Тимчука, бойовики та війська РФ використовують премир'я для перегрупування та розвідки. 

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