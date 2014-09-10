ЄС продовжить у четвер обговорювати час введення нових санкцій проти Росії
21:07, 10 вересня 2014Політика
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Комітет постійних представників ЄС (COREPER), який у середу мав дати оцінку ситуації в східній Україні на предмет можливого часу введення в силу другого етапу економічних санкцій для Росії, продовжить свою роботу у четвер.
REUTERS
Про це агентству УНІАН повідомило джерело у Раді ЄС. Читайте такожПорошенко підписав закон про санкції
"COREPER знову збереться завтра, щоб продовжити сьогоднішнє обговорення щодо обмежувальних заходів, що дозволить зробити подальшу оцінку ситуації на місцях і провести додаткові консультаціі", - зазначило джерело.
Європейський Союз у понеділок письмовою процедурою ухвалив другий раунд економічних санкцій проти Росії, які повинні були опублікувати в Офіційному журналі ЄС найближчими днями, що дало б час їх переглянути в залежності від розвитку ситуації на місці.
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