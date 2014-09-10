ЄС продовжить у четвер обговорювати час введення нових санкцій проти Росії

Про це агентству УНІАН повідомило джерело у Раді ЄС. Читайте такожПорошенко підписав закон про санкції

"COREPER знову збереться завтра, щоб продовжити сьогоднішнє обговорення щодо обмежувальних заходів, що дозволить зробити подальшу оцінку ситуації на місцях і провести додаткові консультаціі", - зазначило джерело.

Європейський Союз у понеділок письмовою процедурою ухвалив другий раунд економічних санкцій проти Росії, які повинні були опублікувати в Офіційному журналі ЄС найближчими днями, що дало б час їх переглянути в залежності від розвитку ситуації на місці.