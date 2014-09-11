СБУ затримала бойовика, який розстрілював місцевих жителів на Донеччині

Контррозвідка Служби безпеки України ліквідувала так звану «розстрільну групу», яка, згуртувавшись у Дружківці Донецької області як «каральний орган» терористичної організації «ДНР», викрадала, мордувала, вчиняла фізичні тортури та розстрілювала місцевих жителів.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБ України, затримано ще одного бандита з дружківської “розстрільної групи НКВД комендатури ДНР”, місцевого жителя «П». Встановлено, що молодик особисто стратив трьох громадян. Перед убивством «П» вивозив своїх жертв у лісосмугу на околицю міста, де катував, а потім убивав.

Днем раніше СБУ затримала одного з «катів» цієї банди – 24-річного жителя Дружківки «К», який розстрілював людей з особливою жорстокістю.

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Серед закатованих - місцеві проукраїнські підприємці, на майно яких спокусилися злочинці. Під гаслом «очищення суспільства» банда на свій розсуд знищувала беззахисних людей - без постійного місця проживання, безробітних та хворих. У слідства є свідчення місцевих жителів, що бандити страчували й захоплених терористами українських військових.

Слідчим відділом УСБУ в Харківській області стосовно «П» розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.