Яценюк не хоче, щоб ВР стала інструментом для Банкової чи Грушевського

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК виступає категорично проти використання парламенту як інструменту в політичній боротьбі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР заявив сьогодні під час Погоджувальної ради лідерів депутатських фракцій.

«Якщо в когось є бажання, щоб парламент був інструментом, то у мене такого бажання немає. Я категорично заперечую проти того, щоб парламент був інструментом для Банкової, щоб парламент був інструментом для іншої сторони – вулиці Грушевського», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він нагадав, що за 84 дні роботи Верховної Ради парламент спромігся прийняти тільки 8 законів, 5 з яких були ухвалені цього тижня протягом півтори години.

«На жаль, все відбувається як завжди – в боротьбі за владу забули про національні інтереси», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він висловив переконання, що сьогодні парламент хочуть використати як інструмент для створення політичної кризи.

«Але треба дати парламенту нормально працювати», - сказав він.

При цьому, за його словами, без системного рішення цього досягти неможливо.

А.ЯЦЕНЮК нагадав, що є декілька варіантів для вирішення існуючої проблеми, зокрема, голосування по всіх постановах щодо НАТО, голосування тільки за постанову щодо НАТО, яка запропонована ним і підписання політичної угоди.

При цьому він наголосив, що політичну угоду не потрібно розглядати з точки зору юридичного змісту. Він зазначив, що сьогодні тільки від волі фракцій залежить нормалізація роботи ВР.

«І я, як спікер, підкорюсь будь-якій волі українського парламенту», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

В той же час він наголосив, що якщо не буде знайдено компромісу, то «з позором через 30 днів вся країна буде говорити про те, що вже цей парламент не годиться і є конституційні підстави для того, щоб його розпустити».