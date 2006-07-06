Ющенко просить Єханурова вплинути на Семенюк

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до прем’єр-міністра Юрія ЄХАНУРОВА з проханням вжити заходів щодо забезпечення Фондом державного майна виконання програми приватизації та передбачених державним бюджетом на 2006 рік надходжень.

Як повідомляє прес-служба Президента, у відповідному листі глави держави йдеться: «Зважаючи на низький рівень надходження коштів від приватизації державного майна і дивідендів на частку акцій корпоративних прав держави, а також недостатню підготовку об’єктів до продажу, прошу вжити заходів щодо забезпечення Фондом державного майна виконання програми приватизації та передбачених державним бюджетом на 2006 рік надходжень і поінформувати мене про результати».