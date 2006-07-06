Донька українця летить у космос
12:15, 06 липня 2006Політика
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Хайді Стефанишин-Пайпер чудово говорить українською
Прийнято вважати, що в Україні є лише один космонавт, що полетів у космос із часів незалежності.
Але незабаром в українців може з`явитися новий привід до космічної гордості. У серпні на орбіту збирається донька українця, американка Хайді Стефанишин-Пайпер.
Хайді народилася в 1963 році у родині українця та німкені і чудово говорить українською мовою - і навіть, за чутками, в дитинстві їздила в табори українських пластунів у США. За кілька тижнів вона планує вперше побувати в космосі і двічі вийти в відкритий космос, а потім, якщо життя дозволить, хотіла б відвідати Україну.
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