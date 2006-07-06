Донька українця летить у космос

Прийнято вважати, що в Україні є лише один космонавт, що полетів у космос із часів незалежності.

Але незабаром в українців може з`явитися новий привід до космічної гордості. У серпні на орбіту збирається донька українця, американка Хайді Стефанишин-Пайпер.

Хайді народилася в 1963 році у родині українця та німкені і чудово говорить українською мовою - і навіть, за чутками, в дитинстві їздила в табори українських пластунів у США. За кілька тижнів вона планує вперше побувати в космосі і двічі вийти в відкритий космос, а потім, якщо життя дозволить, хотіла б відвідати Україну.

ВВС