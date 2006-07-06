Вінський подає у відставку

Народний депутат Йосип ВІНСЬКИЙ заявляє, що подає у відставку з посади першого секретаря Політради СПУ у зв`язку з тим, що голова СПУ Олександр МОРОЗ “фактично підтримав лінію на розвал Коаліції демократичних сил, організував порушення рішення Політради СПУ на засіданні фракції СПУ у Верховній Раді”.

Як ідеться у заяві Й.ВІНСЬКОГО, переданій агентству УНІАН прес-службою Соцпартії, “6 липня фракція СПУ у Верховній Раді України більшістю голосів (19 проти 10) проголосувала рішення, спрямоване на відмову від голосування за кандидатуру від "Нашої України" на посаду голови Верховної Ради України (кандидатуру Петра ПОРОШЕНКА - УНІАН)”.

На переконання Й.ВІНСЬКОГО, “таке голосування суперечить духу і букві Угоди про створення Коаліції демократичних сил, яка була парафована мною особисто як уповноваженим представником СПУ на переговорах, підписана головою СПУ О.МОРОЗОМ та всіма 33 народними депутатами від СПУ.

Рішення фракції протирічить чотирьом одноголосно проголосованим рішенням Політради СПУ, які однозначно були висловлені за створення Коаліції демократичних сил”.

“Обгрунтовуючи свою антипартійну позицію, частина народних депутатів - членів фракції СПУ та особисто голова СПУ О.МОРОЗ прикривали її системою абсурдних, надуманих, необгрунтованих аргументів. Мета цих аргументів - приховати справжні наміри частини фракції, які полягають в намаганні створити коаліцію з Партією регіонів.

Те, що через фракцію реалізується інший варіант Коаліції, підтверджує і штучне затягування вирішення абсолютно очевидного рішення на останню хвилину, а також система скоординованих заяв та дій частини депутатів, спрямованих на розвал Коаліції демократичних сил. На позицію Миколи РУДЬКОВСЬКОГО, Ярослава МЕНДУСЯ, Олександра БАРАНІВСЬКОГО я неодноразово звертав увагу О.МОРОЗА і Політради СПУ”, заявляє Й.ВІНСЬКИЙ.

Як заявив Й.ВІНСЬКИЙ , він розуміє, що “від позиції фракції СПУ залежить не тільки доля партії, але і доля України, доля мільйонів людей. Фракція поставила під сумнів європейський вектор розвитку України, подальшу демократизацію суспільного життя, те, на що була спрямована діяльність СПУ протягом останнього часу. Я член СПУ з дня її заснування. Разом з партією пройшов непростий шлях. Сьогодні для мене очевидною є зрада партії, зрада тих мільйонів громадян України, які нам вірили і за нас голосували. Особистою моєю трагедією є те, що я вже не можу довіряти О.МОРОЗУ як лідеру СПУ, як людині, поряд з якою я ішов 15 років, яку я підтримував в усьому, причому брав на себе найбільш брудну та невдячну роботу”.

Разом з тим, наголосив Й.ВІНСЬКИЙ, він як перший секретар Політради СПУ “вичерпав усі політичні можливості впливу на ситуацію” і не може далі “прикривати переродження частини верхівки партії, а з морально-етичних мотивів не може підтримувати сценарій приведення до влади Партії регіонів”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 липня, О.МОРОЗ заявив, що частина депутатів його фракції не будуть голосувати за кандидатуру представника “Наша Україна” П.ПОРОШЕНКА на посаду голови Верховної Ради.

Він сказав журналістам, що це питання розглядалося на засіданні фракції СПУ і, «на жаль, частина депутатів висловилася стосовно того, що за кандидатуру ПОРОШЕНКА голосувати не будуть, оскільки цілком очевидною є перспектива закладення того конфлікту, який привів до розвалу влади минулого разу, і це та ж сама провокація відносно, якої добре поінформований Президент у розмовах, у зустрічах, і не тільки нашою стороною».

Сьогодні о 15.45 у Верховній Раді України відбудеться брифінг народного депутата України, першого секретаря Політради СПУ Йосипа ВІНСЬКОГО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі СПУ.