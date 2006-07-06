У відповідь на запитання про Україну Путін попросив ведучу продати йому намисто

Після того, як ведуча інтернет-конференції Бриджіт Кендалл запитала президента Росії, чи можлива ситуація, в якій Росія відключить газ Західній Європі, Путін запитав, скільки коштує її намисто. Вислухавши її відповідь, він запропонував їй продати намисто якщо не за п`ять копійок, то за рубль.

Ведуча погодилася продати намисто йому як президентові, але відмовилася - як випадковій людині. Тоді Путін заявив, що Росія теж не згодна віддавати газ за безцінь своїм сусідам, до яких вона ставиться на рівних. Президент підкреслив, що Росія довгий час віддавала газ сусідам за символічними цінами.

Він уточнив, що президент України Віктор Ющенко і його уряд зробили багато для врегулювання газових відносин двох країн. За словами Путіна, заслуга української влади полягає в тому, що вона розділила питання постачань газу з Росії на Україну і транзиту російського газу через територію республіки до Європи.

Лєнта.ru