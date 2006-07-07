Тимошенко: парламент працює напівлегально

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що помаранчева коаліція не відбулась де-факто, і тому Президент України Віктор ЮЩЕНКО має право розпустити парламент, оскільки вже минув 30-денний термін для створення коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні журналістам.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що сьогодні є абсолютно очевидним те, що явища в політиці, проти яких намагалися боротися демократичні сили протягом 10 років, вчора почали «своє тріумфальне повернення».

Вона зауважила, що не хоче давати передчасних оцінок, чому це відбулося і хто в цьому винен.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, головне, що сьогодні можна констатувати, що зроблена «спроба повернення старої банди, з якою боролася вся країна».

Вона підкреслила, що абсолютно невідома і не оцінена правова ситуація, оскільки «Наша Україна» і БЮТ розцінюють демократичну коаліцію, яка була задекларована між трійкою, як таку, яка не відбулась. «Як таку, що з правової точки зору не народилась, не реалізувалась і що з моменту початку роботи парламенту минуло значно більше, ніж 30 днів, а коаліції цієї просто не створено», - сказала вона.

При цьому вона підкреслила, що не має сенсу відкликати підписи, оскільки коаліція не створена – вона не увійшла в свою правову законну силу.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, передчасно говорити про будь-який інший формат коаліції, поки Президент не визначиться, чи хоче він скористатись своїм правом і розпустити парламент у зв’язку з порушенням строків створення коаліції.

Вона підкреслила, що поки Президент не визначиться, парламент працюватиме напівлегально.

Щодо того, чи готовий БЮТ перейти в опозицію, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що рішення буде офіційно оголошено після того, як зберуться первинні осередки блоку на свої засідання, а потім це питання розгляне політрада блоку і прийме офіційне рішення.

Коментуючи на прохання журналістів позицію Олександра МОРОЗА, вона зазначила, що О.МОРОЗ в ході виборчої кампанії не декларував, що він може об’єднатися з Партією регіонів, і тому вона вважає, що його підтримка в суспільстві буде значно меншою.

Говорячи про комуністів, вона також зазначила, що в ході виборчої кампанії вони декларували боротьбу з олігархами, а потім з ними об’єднались.

На переконання Ю.ТИМОШЕНКО, об’єднання Партії регіонів, соціалістів і комуністів є ситуативним утворенням.

Також вона зазначила, що після вчорашніх подій мало в кого є оптимізм, що помаранчева коаліція може відродитися. «Вчора пройшли незворотні процеси», - сказала вона.