А у Кінаха - своє весілля...
11:44, 07 липня 2006Політика
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На нього прийшли Єхануров і Рибачук
У Києві розпочав роботу XI позачерговий з’їзд Українського союзу промисловців та підприємців.
Як передає кореспондент УНІАН, президент УСПП Анатолій КІНАХ, відкриваючи з’їзд, повідомив, що до участі у з’їзді зареєструвалися 538 делегатів.
Загалом участь у з’їзді беруть 5127 учасників, серед яких представники уряду, Верховної Ради, закордонних представництв УСПП, представники асоціацій промисловців.
Делегати обрали робочу президію з’їзду, до якої, зокрема, увійшли прем’єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ, глава Секретаріату Президента України Олег РИБАЧУК, голова Держкомпідприємництва Андрій ДАШКЕВИЧ, голова Державної податкової адміністрації Олександр КІРЕЄВ та інші.
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