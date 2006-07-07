А у Кінаха - своє весілля...

У Києві розпочав роботу XI позачерговий з’їзд Українського союзу промисловців та підприємців.

Як передає кореспондент УНІАН, президент УСПП Анатолій КІНАХ, відкриваючи з’їзд, повідомив, що до участі у з’їзді зареєструвалися 538 делегатів.

Загалом участь у з’їзді беруть 5127 учасників, серед яких представники уряду, Верховної Ради, закордонних представництв УСПП, представники асоціацій промисловців.

Делегати обрали робочу президію з’їзду, до якої, зокрема, увійшли прем’єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ, глава Секретаріату Президента України Олег РИБАЧУК, голова Держкомпідприємництва Андрій ДАШКЕВИЧ, голова Державної податкової адміністрації Олександр КІРЕЄВ та інші.