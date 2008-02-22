Тимошенко відмінила 10 постанов Януковича

Міністерство юстиції здійснило експертизу урядових актів, виданих в період з 4 серпня 2006 року по 18 грудня 2007 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, предметом експертизи було виявлення можливих корупційних схем та зловживань під час витрачання бюджетних коштів, відчуження державного майна тощо.

За словами міністра юстиції України Миколи ОНІЩУКА, за результатами експертизи урядом вже скасовано 10 актів Кабінету міністрів. У тому числі – розпорядження від 19 вересня 2007 року «Про погодження пропозиції щодо створення Музею виноробства «Магарач», низки розпоряджень за липень-червень 2007 року, що стосуються передачі будівель, споруд та іншого майна, розташованого на території урочища "Межигір`я", постанови від 2 жовтня 2007 року «Про затвердження Статуту державного підприємства «Авіаційний науково-технічний комплекс ім.Антонова» тощо.

Крім того, за результатами експертизи внесено зміни до чотирьох урядових актів. Зокрема, постанови від 9 жовтня 2006 року «Питання попередньої оплати товарів, робіт, послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», постанови від 6 червня 2007 року, якою затверджено Порядок відчуження об‘єктів державної власності, розпорядження від 19 листопада «Про виділення додаткових коштів для проведення першочергових робіт з ліквідації наслідків аварії, що сталася 18 листопада 2007 року на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф.Засядька» та до Регламенту Кабінету міністрів, затвердженого постановою від 18 липня 2007 року.

На сьогодні, повідомив міністр юстиції, готуються проекти щодо скасування ще 6 актів, визнання такими, що втратили чинність 4 актів, а також внесення змін до 18 актів.

Ще 12 актів, які містили ознаки корупційних зловживань, на момент експертизи втратили чинність, оскільки були пов‘язані з бюджетним чи календарним роком. Крім того, повідомив міністр юстиції, 11 актів, прийнятих попереднім урядом з порушенням законодавства, були актами разової дії і на момент експертизи виявилися виконаними.