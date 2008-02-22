Яценюк божиться, що відмовився від кобр, змій і всього іншого

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК запевняє, що відмовився від автомобільного супроводу, який законодавством передбачений керівництву країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що місяць тому направив лист до управління держохорони з проханням зняти з нього «Кобри, змії і все інше». Але, на превеликий жаль, наголосив голова ВР, такий супровід передбачений законом. «Після цього я поступив дуже просто, я всіх розігнав. Забрав машини, забрав документи, заборонив заходити на територію ВР і сказав, що мені не потрібно ніяких супроводжень. Ні від кого мене не охороняйте, на мене ніхто не нападає», - наголосив він.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що кожна посадова особа, не зважаючи «на кількість зірочок на погонах», має нести відповідальність за незаконні дії. «І я вітаю в цьому позицію Юрія ЛУЦЕНКА, який підтримав позицію Президента. Порядок треба наводити гарячим залізом», - сказав він.

А.ЯЦЕНЮК також порадив всім тим хто не вірить, що у нього немає супроводу перевірити це особисто. “Вийдіть, подивіться. Кінчилася «кобра», - додав він.