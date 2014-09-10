Порошенко: Україна вийшла на найвищий рівень співпраці з НАТО

Як передає кореспондент УНІАН, під час розширеного засідання Кабміну він нагадав про підсумки саміту НАТО у Ньюпорті, що відбувся минулого тижня.

"Дякуючи зусиллям українських представників, ми вийшли зараз на наймаксимальніший, найвищий рівень співпраці з Північноатлантичним альянсом, який тільки може бути в країні, яка не є членом НАТО", - сказав президент.

Читайте такожПорошенко: з низкою країн НАТО вдалося домовитися про пряме постачання зброїКрім того, він зазначив, що із низкою країн на двосторонньому рівні Україні вдалося домовитися про суттєве розширення військово-технічного співробітництва.

Як повідомляв УНІАН, учора Президент Польщі Броніслав Коморовський заявив, що в НАТО поки що готові поставляти Україні нелетальне озброєння.