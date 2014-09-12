Сікорський: якщо б ЄС був рішучішим, конфлікту на Донбасі не було б

Таку думку висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю Euractiv, передає "ЄвроПравда". "Можливо, якщо б реакція Євросоюзу на анексію Криму була більш рішучою і були застосовані більш серйозні санкції, конфлікту на Донбасі не сталося ", -заявив дипломат.

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Радослав Сікорський зазначив, що Польща була налаштована на плідну співпрацю з Росією до цих подій. "Як сусід Росії, ми хотіли бути партнером з нею настільки, наскільки це можливо. Нам вдалося налагодити прикордонний рух з Калінінградською областю. Десятки тисяч російських громадян можуть відвідувати Польщу без будь-яких бюрократичних формальностей", - зазначив він.

Однак він зазначив, що відносини змінилися, коли Росія прийняла рішення анексувати Крим і здійснити військове вторгнення на територію свого сусіда.

Якщо політика Польщі щодо конфлікту в Україні є жорсткою і агресивною, то для політики Росії в цілому важко знайти слова, зазначив дипломат.