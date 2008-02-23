Українською міліцією командує старлей (скільки зірок на погонах у лідерів країни)

Сьогодні країна відзначає День захисника Вітчизни. Газета «Сегодня» з`ясувала, скільки зірок на погонах у лідерів країни.

Найвище звання має глава президентської канцелярії Віктор Балога. Якби йому довелося сьогодні вийти на парад і похизуватися у військовій формі, на його плечах були б погони полковника. Що стосується його шефа, то Віктор Ющенко на два звання нижче свого підлеглого. Президент має звання капітана запасу. Що стосується головного міліціонера країни, то Юрій Віталійович так і ходить у званні старшого лейтенанта, яке він одержав після того, як закінчив вуз.

Перший віце-прем`єр Олександр Турчинов - майор запасу.