В Сніжному бойовики хочуть передати керівництво містом єнакіївським бандитам

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.Читайте такожУ Сніжному терористи закатували військового комісара

«У місті Сніжному очільники так званої «ДНР» намагаються призначити місцеве керівництво із середовища членів єнакіївського кримінального угрупування, які неодноразово відбували покарання за вчинення тяжких злочинів», - сказав Лисенко.