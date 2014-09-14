Корнацький вступив до “Блоку Петра Порошенка”
17:15, 14 вересня 2014Політика
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Миколаївський підприємець Аркадій Корнацький вступив до лав партії “Блок Петра Порошенка” і балотуватиметься до парламенту.
Минулого разу Корнацький не зміг виграти вибори / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це було повідомлено на з’їзді «Блоку Петра Порошенка».
Як відомо, в 2012 році Корнацький балотувався до Верховної Ради від партії “Батьківщина” у виборчому окрузі 132, де результати виборів були визнані недійсними.
На перевиборах він поступився екс-голові Миколаївської облдержадміністрації Миколі Круглову.
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