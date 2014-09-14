Корнацький вступив до “Блоку Петра Порошенка”

Як передає кореспондент УНІАН, про це було повідомлено на з’їзді «Блоку Петра Порошенка».

Як відомо, в 2012 році Корнацький балотувався до Верховної Ради від партії “Батьківщина” у виборчому окрузі 132, де результати виборів були визнані недійсними.

На перевиборах він поступився екс-голові Миколаївської облдержадміністрації Миколі Круглову.