Корнацький вступив до “Блоку Петра Порошенка”

17:15, 14 вересня 2014
Політика
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Миколаївський підприємець Аркадій Корнацький вступив до лав партії “Блок Петра Порошенка” і балотуватиметься до парламенту.

Минулого разу Корнацький не зміг виграти вибори / Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це було повідомлено на з’їзді «Блоку Петра Порошенка».

Як відомо, в 2012 році Корнацький балотувався до Верховної Ради від партії “Батьківщина” у виборчому окрузі 132, де результати виборів були визнані недійсними.

На перевиборах він поступився екс-голові Миколаївської облдержадміністрації Миколі Круглову.

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