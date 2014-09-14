Полковник Мамчур іде на вибори від блоку Порошенка

До першої п'ятірки списку партії “Блок Петра Порошенка” увійшли мер Києва, лідер «УДАРу» Віталій Кличко, радник президента, лідер «Блоку Петра Порошенка» Юрій Луценко, громадський діяч Ольга Богомолець, віце-прем’єр Володимир Гройсман, народний депутат, один з лідерів кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було затверджено сього годні під час з’їзду «Блоку Петра Порошенка».

Шостим у виборчому списку йде полковник ВПС України Юлій Мамчур, сьома – народний депутат Марія Матіос, восьмий – народний депутат Микола Томенко, дев'ятий – народний депутат, уповноважений президента з врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко, десятий – лідер парламентської фракції «УДАР» Віталій Ковальчук.

Читайте також"Свобода" оприлюднила першу десятку спискуДалі в списку міністр освіти Квіт Сергій (№11), народний депутат Руслан Князевич (№12), депутат Юрій Стець (№13), заступник глави Адміністрації президента Ігор Гринів (№14), депутат Оксана Продан (№15).

Шістнадцятою у виборчому списку йде народний депутат Новак Наталія, сімнадцятий – народний депутат Віктор Пинзеник, вісімнадцята – координатор руху «Чесно» Світлана Заліщук, дев'ятнадцятий – журналіст Сергій Лещенко, двадцятий – журналіст Мустафа Найєм.