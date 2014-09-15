Тягнибок назвав виборчий список «Свободи» і пообіцяв перемогти Росію

У першу п’ятірку виборчого списку увійшли Олег Тягнибок, Руслан Кошулинський, Олександр Сич, Богдан Бенюк та Олексій Миргородський – голова Харківської обласної організації «Свободи», командир взводу 22-го мотопіхотного батальйону, старший лейтенант Збройних сил, який з квітня воює в АТО. Миргородський звернувся до учасників з’їзду із аудіозаписом, підкресливши, що після перемоги Україна отримає згуртовану націю, повідомляє РБК.

У першу двадцятку увійшли також міністри «Свободи» Андрій Мохник і Ігор Швайка, нардепи Ігор Мірошниченко, Юрій Сиротюк, Леонтій Мартинюк та керівник Луганської обласної організації Артем Заїка.

Як зазначив лідер Олег Тягнибок, «Свобода» йде на вибори, розуміючи, що головним питанням в державі зараз є війна із Росією.

«Максимальні зусилля, матеріальне забезпечення, кадровий ресурс ми витрачатимемо на те, щоб допомогти героям східного фронту. На ньому зараз воюють 350 «свободівців», включно із вісьмома народними депутатами», – підкреслив Тягнибок.

Тягнибок також розповів, що передвиборча програма «Свободи» створювалася як у дискусіях між членами політичної сили, так і шляхом соціологічного опитування, що проводилося на замовлення «Свободи». При цьому більшість опитаних назвали серед найактуальніших завдань «Свободи» загальну люстрацію органів влади та, зокрема, люстрацію силових структур.

Передвиборча програма «Свободи» також включає позбавлення українського громадянства за сепаратистську діяльність, можливість місцевих громад знімати чиновників із посад, припинення відносин із Росією до закінчення бойових дій та виплату РФ фінансового відшкодування за нанесені війною збитки, заборону приватизації стратегічних підприємств та повернення до державної власності тих підприємств, що раніше були передані приватним власникам.

Нагадаємо, на парламентських виборах 2012 року «Свобода» отримала 10,5% голосів виборців. На місцевих виборах 2014 року «Свободі» вдалося розширити своє представництво у місцевих радах – так, фракція націоналістів вперше з’явилася у Київраді.