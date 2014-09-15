У Львові для потреб сил АТО виготовлятимуть мобільні блокпости

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, мобільні вогневі точки виготовлятимуть на фірмі «Пліт» у Львові.

Як зазначається у повідомленні, військовослужбовці Львівщини, які нестимуть службу в зоні АТО, вже пройшли тренування у збиранні тимчасових захисних споруд.

Керівник міліції Львівщини Дмитро Загарія висловив сподівання, що ці блокпости врятують не одне людське життя.Читайте такожСили АТО найближчим часом отримають броньовані КрАЗи та медавтомобілі

За словами директора фірми «Пліт» Андрія Пегитяка, конструкція є мобільною довготривалою вогневою точкою, яку при необхідності можна використовувати в якості блокпосту. Споруда має достатній ступінь захисту для убезпечення військових від усіх видів стрілецької зброї. Вона складається з опалубки та бійниць для ведення вогню, а також перекриття, яке захищає від вогню та осколків зверху. Споруда проста у розгортанні: на монтаж одного укріплення йде близько двох годин. Одна мобільна вогнева точка розрахована на трьох бійців і дає змогу тримати кругову оборону. При необхідності укріплення може бути демонтоване та перенесене в інше місце.

Пегитяк також зазначив, що аналоги цієї конструкції використовувалися країнами НАТО під час бойових дій на Близькому Сході. Собівартість конструкції складає близько 20 тис грн. Укріплення вже випробували на Яворівському військовому полігоні, де воно продемонструвало хороші результати.Читайте такожМіноборони розраховує до кінця року отримати 145 зразків озброєння

Працівники фірми вже мають кілька замовлень від добровольчих батальйонів, які несуть службу в зоні АТО. Один з виготовлених комплектів залишиться для тренувань, а ще один – цього тижня направлять в розташування батальйону спецпризначення «Львів», бійці якого несуть службу на сході України в зоні АТО.