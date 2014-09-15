Порошенко зустрінеться з лідерами парламентських фракцій
Сьогодні о 17.00 відбудеться зустріч президента Петра Порошенка з лідерами фракцій парламенту.
Про це повідомив на брифінгу голова фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв.
Він зазначив, що "на сьогоднішній зустрічі з президентом ми проговоримо про те, що таке мінські угоди і що за ними стоїть".
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Сергій Соболєв підкреслив, що на даний час немає ніякого зупинення бойових дій, Росія і далі втручається в ситуацію на сході України. Сергій Соболєв вважає, що необхідно “розібратися з тими обіцянками, які надавали представники Міністерства закордонних справ в присутності терористів з "ЛНР" та "ДНР", російської сторони, яка була представлена послом Михайлом Зурабовим, і яка була представлена чомусь при посередництві не місії Євросоюзу і США, а була переведена в формат зустрічі ОБСЄ".