Політолог: Опозицію у Раді можуть утворити партія Тігіпка та мажоритарники

Як передає кореспондент УНІАН, про це експерт сказав під час прес-конференції.

На думку політолога, у новому парламенті може виникнути дуже широка коаліція.

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Фесенко зазначив, що до коаліції може долучитися і "Сильна Україна". "Тому що Тігіпко може бути конструктивно налаштований", - додав він.

З іншого боку, вважає експерт, оскільки Тігіпко "не представляє майданний сектор політичних настроїв, він, скоріш на все, буде поза межами цієї коаліції і буде конструктивною опозицією".

Читайте такожЕксперт: Погана організованість виборів не вплине на їхню чесність "Значна частина опозиції, хоча, не всі, буде пов'язана із мажоритарниками. Особливо тими, хто був обраний у східних і південних округах країни", - сказав Фесенко.