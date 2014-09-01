Робоча група доопрацювала законопроект про люстрацію - нардеп

Про це у соцмережі написав народний депутат Леонід Ємець.

"Робоча група авторів сьогодні завершить роботу над Законом "Про очищення влади". Тому, якщо буде воля Парламенту, голосувати зможемо вже завтра", - написав він.

Нагадаємо, 14 серпня ВР ухвалила у першому читанні законопроект про очищення влади.

За це рішення проголосували 252 народних депутата із 299 зареєстрованих у сесійній залі. При цьому від Партії регіонів «за» проголосували п’ять народних депутатів, від групи “За мир та стабільність” - 0.Читайте такожТурчинов наголошує на необхідності доопрацювання законопроекту про люстрацію

Робоча група повинна була доопрацювати юридичну складову законопроекту, долучити до роботи думку міжнародних експертів та врахувати позицію громадськості.

У рабочій групі разраховували на ухвалення закону в цілому на початку вересня.