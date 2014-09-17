США закликають Росію відповісти на мирні ініціативи Києва - речник Держдепу

Про це заявила представник Державного департаменту США Марі Гарф на брифінгу у Вашингтоні, повідомляє прес-служба зовнішньополітичного відомства.

"Ми закликаємо Росію та сепаратистів, яких вона підтримує, відповісти на це та почати повне втілення у життя 12 пунктів досягнутих (у Мінську 5 вересня - УНІАН) домовленостей про припинення бойових дій", - йдеться в документі.

Гарф зазначила, що Росія повинна припинити свою незаконну воєнну інтервенцію в Україну, вивести своїх військовослужбовців та озброєння й відвести їх від українських кордонів, припинити підтримувати сепаратистів та погодитися вжити заходів, які дозволять ефективно контролювати ситуацію на українсько-російському кордоні.Читайте такожПорошенко сумнівається, що закон про статус окремих районів на Донбасі гарантує мир

"Шлях для миру відкрито, але тепер це залежить від Росії та сепаратистів, чи вони дотримаються домовленостей про припинення вогню та поважатимуть український суверенітет і територіальну цілісність", - заявила представник Держдепу.

Гарф зазначила, що Київ ухваленням законів про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей продемонстрував своє бажання врегулювати конфлікт мирним шляхом.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Верховна Рада ухвалила президентські закони «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» та «Про недопущення переслідування та покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей».