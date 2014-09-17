Порошенко звільнив Шульгу з посади голови Сумської ОДА
12:56, 17 вересня 2014Політика
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Президент Петро Порошенко звільнив Володимира Шульгу з посади голови Сумської обласної державної адміністрації (ОДА).
Порошенко звільнив голову Сумської ОДА / фото УНІАН
Відповідний указ від 16 вересня розміщений на сайті глави держави.
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"Звільнити Шульгу Володимира Петровича з посади голови Сумської обласної державної адміністрації", - йдеться в документі.
Як повідомляв УНІАН, Володимир Шульга був призначений на цю посаду 2 березня 2014 року указом виконуючого обов'язки президента, голови Верховної Ради Олександра Турчинова.
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