Порошенко звільнив Шульгу з посади голови Сумської ОДА

12:56, 17 вересня 2014
Політика
0 0

Президент Петро Порошенко звільнив Володимира Шульгу з посади голови Сумської обласної державної адміністрації (ОДА).

Порошенко уволил главу Сумской ОГА / фото УНИАН

Відповідний указ від 16 вересня розміщений на сайті глави держави.

Читайте такожУ Сумській області ситуація на кордоні з РФ спокійна - голова ОДА

"Звільнити Шульгу Володимира Петровича з посади голови Сумської обласної державної адміністрації", - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, Володимир Шульга був призначений на цю посаду 2 березня 2014 року указом виконуючого обов'язки президента, голови Верховної Ради Олександра Турчинова.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter