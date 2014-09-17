У Криму системно переслідують мусульман і православних Київського патріархату

Про це свідчать результати аналізу ситуації з правами людини в Криму протягом березня-вересня 2014, підготовлені представниками Кримської польової місії з прав людини, повідомили УНІАН у прес-службі уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

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«Переслідування за релігійною ознакою набуває системного характеру. Найбільша кількість порушень свободи совісті і віросповідання відбувається у відношенні мусульман і православних Київського патріархату», - констатує Кримська польова місія з прав людини.

Крім того, зазначається, що у Севастополі, Красноперекопську, Керчі та селі Перевальному закрито церкви Української православної церкви КП.

«На священиків Української православної церкви КП чиниться тиск з боку ФСБ Росії та місцевої влади. Ряд заходів кримського уряду (обшуки в мечетях та інших культові спорудах та навчальних закладах мусульман, пошуки «забороненої», «екстремістської» ісламської літератури, створення Таврійського муфтіяту як альтернативного духовного управління мусульман Криму тощо) здатен привести до загострення ситуації і прискорення процесу радикалізації в середовищі кримських татар», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Кримська польова місія з прав людини була створена 5 березня 2014 року з метою об’єднати тих, хто незалежно від політичної позиції готовий діяти для захисту прав людини на окупованому Росією Кримському півострові. Місія стежить за становищем у галузі прав людини, вживає дії з підтримання верховенства права та сприяє різноманітним ініціативам в галузі прав людини.

Кримська польова місія співпрацює з різними органами і інститутами Ради Європи та ОБСЄ, з Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини, а також з уповноваженими з прав людини як України, так і Росії і регулярно бере участь у підготовці звітів про становище з правами людини в Криму.