Мороза привітав Медведчук

Лідер СДПУ(о) Віктор МЕДВЕДЧУК направив поздоровлення лідеру СПУ Олександру МОРОЗУ у зв`язку з обранням його на пост голови Верховної Ради України.

Як говориться у вітанні В.МЕДВЕДЧУКА, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН, «сьогодні Україна як ніколи вимагає реальних дій, український народ втомився від демагогії в політиці і волюнтаризму в економіці. Політика національної і політичної нетерпимості і конфронтації, що проводилася останніми роками, призвела країну на грань реального розколу».

У зв`язку з цим В.МЕДВЕДЧУК, звертаючись до О.МОРОЗА, висловлює впевненість, що «Ваше перебування на одному з вищих державних постів сприятиме подальшій демократизації влади, захисту соціальних інтересів українських громадян, стабільному економічному зростанню, ефективній зовнішній політиці на користь України». Лідер СДПУ(о) переконаний, що толерантність О.МОРОЗА, його здатність почути будь-яку точку зору «сприятимуть вирішенню багатьох проблем в ім`я єднання народу України, в ім`я процвітання і щастя».

В.МЕДВЕДЧУК побажав О.МОРОЗУ «на цьому нелегкому шляху стійкості, твердості духу, міцного здоров`я і гарного настрою».