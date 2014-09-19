У Сніжному створена база з ремонту військової техніки терористів і російської армії – експерт

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

"У н.п. Сніжне зафіксоване створення "ремонтної бази" для ремонту пошкодженої військової техніки і озброєння російсько-терористичних військ", - повідомив він.Читайте такожЗМІ: Сніжнянський машинобудівний завод працює в три зміни на російський авіапром

Тимчук також повідомив, що з Росії до Сніжного були перевезені пересувні ремонтні комплекси.