У Сніжному створена база з ремонту військової техніки терористів і російської армії – експерт
10:28, 19 вересня 2014Політика
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У Сніжному Донецької області створена база з ремонту військової техніки терористів і російської армії.
У Сніжному Донецької області створена база по ремонту військової техніки/ spbdnevnik.ru
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.
"У н.п. Сніжне зафіксоване створення "ремонтної бази" для ремонту пошкодженої військової техніки і озброєння російсько-терористичних військ", - повідомив він.Читайте такожЗМІ: Сніжнянський машинобудівний завод працює в три зміни на російський авіапром
Тимчук також повідомив, що з Росії до Сніжного були перевезені пересувні ремонтні комплекси.
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