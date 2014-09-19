Росія не має репутації країни, яка проводить об'єктивне розслідування - постпред США в ООН

Про це вона сказала в п'ятницю, 19 вересня, на засіданні Ради безпеки ООН, яке транслювалося на сайті ООН, повідомляє Gordonua.

"Є один важливий імператив, про який ми повинні пам'ятати. Це істина. 298 невинних людей втратили свої життя. Була створена незалежна міжнародна комісія для того, щоб з'ясувати причини цієї катастрофи. Сьогодні ми підтверджуємо нашу підтримку розслідування нідерландської ради з безпеки і відкидаємо спроби Росії відвести нас в сторону", - сказала Пауер.

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Вона заявила, що потрібно зробити все, щоб винні у трагедії були покарані.

Пауер розкритикувала виступ посла Росії при ООН Віталія Чуркіна, який заявив, що в попередньому звіті нідерландської сторони "немає переконливих відомостей про обставини катастрофи".

"Висновки нідерландської ради відповідають висновками міжнародної комісії, що літак був збитий ракетою "земля-повітря" з території, підконтрольній проросійськими сепаратистами. Зараз потрібно припинити всі спроби підірвати незалежне розслідування нідерландської ради безпеки. Росія не має репутації країни, яка проводить об'єктивне розслідування", - наголосила дипломат.

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Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що прямував за курсом Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), зазнав аварії на сході України 17 липня. На його борту перебували 298 чоловік, всі вони загинули.

9 вересня був опублікований попередній звіт про катастрофі Boeing 777. Слідство встановило, що літак був зруйнований в результаті попадання об'єктів ззовні і не знайшло слідів технічних несправностей чи помилок екіпажу. На думку української влади, літак був збитий бойовиками з допомогою комплексу "Бук".