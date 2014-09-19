Міноборони не виключає четвертого етапу мобілізації

Про це заявив глава відомства Валерій Гелетей сьогодні у Варшаві.

”Агресія, яка йде зі сходу, а саме від Російської федерації вона буде продовжуватися”, - сказав міністр, зазначивши, що попри сподівання на мир необхідно до неї готуватися.

”Політики роблять все, що був мир, але разом з тим як військові ми повинні розуміти: хочеш миру, готуйся до війни”, - сказав міністр.

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Він відзначив, що у цьому контексті Україна все ще потребує допомоги, зокрема, високоточної зброї.

Крім цього, за його словами, українцям необхідне посилення розвідки, механізми, котрі дозволяють співпрацювати з армійськими системами держав НАТО та автоматизовані системи керування військом.

”У нас третій етап мобілізації, не виключено, що буде четвертий”, - додав міністр, розповідаючи про підготовку війська до осінньо-зимового періоду.