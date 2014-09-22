Україну закликали забезпечити сільських жителів якісною водою

Експерти відзначають, що сьогодні потрібні кардинальні зміни у державній політиці щодо забезпечення водою вже не тільки посушливих регіонів, але і центру, півночі і навіть заходу України.

Якщо в містах цю проблему більш або менш намагаються вирішувати, то в селах - це одна з найболючіших тем. У двох третин сільських жителів немає водопроводу, і вони користуються водою з колодязів і копанок глибиною 1,5-6 метрів. Дуже часто ця рідина має значне відхилення від норми.

«У деяких регіонах відхилення води різко відрізняється від норми. З багатьох криниць на території України воду черпати вже не можна», - заявив ректор Інституту екології людини Михайло Салюта.

За словами вченого, у селах у людей часто немає вибору, і вони змушені вживати неякісну воду. Колодязі виривають без урахування течії ґрунтових вод, а тому нерідко нечистоти потрапляють і в питну воду. В результаті, замість води селяни споживають залишки хімічних добрив. На практиці у нас кожен десятий колодязь непридатний для використання.

«Більшість сільських водопроводів побудовано і прокладено ще в радянський час так званим господарським способом. Зараз всі вони знаходяться на балансі сільських та селищних рад. Коштів на утримання систем водопостачання, на їх поточний та капітальний ремонт не вистачає. Тому водопостачання відбувається з перебоями. І СЕС постійно наголошує, що вода не відповідає санітарним нормам», - зазначив начальник Українського об'єднання сільського комунального господарства «Укрселькоммунхоз» Володимир Хоменко.

У фахівців є конкретні пропозиції: по-перше, потрібно почати розвиток центрального водопостачання в селах. По-друге, створити умови для інвесторів, охочих вкласти гроші в українське село. Зі своїми пропозиціями комунальники приєдналися до політичної партії «Всеукраїнське аграрне об'єднання «ЗАСТУП», яка єдиною серед вітчизняних політсил визначила своїм пріоритетом розвиток села та поліпшення якості життя населення.

«У нас вже є реалізований приклад інвестиційного проекту. В селі Семенівка Запорізької області була побудована сучасна система водопостачання. І все це коштує для однієї сім'ї всього 9,6 грн за кубометр», - підкреслив один з лідерів партії «ЗАСТУП» Володимир Хоменко.

Для того щоб реалізовувати подібні проекти, за словами Володимира Хоменка, треба зробити кілька законодавчих кроків: отримати згоду сільських/селищних рад та включити в тариф на воду інвестиційну складову, що гарантує повернення інвестору вкладених коштів.