Курченко вимагає повернути 110 млн грн, внесених за стадіон "Металіст"

Про це сказав голова Харківської обласної ради Сергій Чернов. За його даними, всього за стадіон "Металіст" ТОВ "Спортивний комплекс «стадіон Металіст»" було сплачено 110 млн грн, з них 70 млн грн - аванс, який покупець сплачує для допуску до конкурсу та 40 млн грн - після перемоги в конкурсі, які за рішенням сесії Харківської облради вже направлені на будівництво метро, реконструкцію обласної філармонії та історичного музею.

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"До обласної ради надійшла інформація та відповідний позов, що нібито підприємство, яке претендувало на покупку в даному випадку стадіону "Металіст", подало зустрічний позов, щоб підприємству повернули ці 110 млн грн. Я не розумію, як це може бути. Згідно з чинним законодавством це неможливо", - підкреслив Сергій Чернов. За його словами, про відповідний позов сповістило облраду ТОВ "Спортивний комплекс «стадіон Металіст»", однак на цей час підтвердження з суду не надійшло.

"Поки що розгляд цього питання в суді не призначено, така інформація у нас відсутня. Ми направили відповідні запити в судову адміністрацію, щоб нам повідомили про місце і час цього засідання", - сказав Сергій Чернов.

Говорячи про плани обласної влади щодо спорткомплексу "Металіст", він підкреслив, що його доля вирішуватиметься після розгляду всіх судових позовів.

Як повідомляв УНІАН, Господарський суд Харківської області 26 серпня розірвав угоду купівлі-продажу Обласного спортивного комплексу "Металіст" структурою Курченко ТОВ "Спортивний комплекс «стадіон Металіст»", однак не задовольнив вимогу стягнути з відповідача 134,9 млн грн неустойки. Після цього прокуратура подала апеляцію з вимогою стягнення 134,9 млн грн неустойки.

Довідка УНІАН, 30 серпня 2013 року обласний спортивний комплекс "Металіст" був проданий за 674,5 млн. грн, у тому числі понад 112,4 млн. грн ПДВ. Купив стадіон "Металіст", харківський бізнесмен, власник футбольного клубу "Металіст" Сергій Курченко.